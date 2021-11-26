Журналісти, яких не допустили на пресмарафон Зеленського, вийшли на акцію протесту

Про повідомляє Еспресо.TV.



Під будівлею, де триває пресмарафон Володимира Зеленського, журналісти, яких не запросили на зустріч, вийшли на акцію протесту.



Так, на пресмарафон не могли потрапити всі охочі журналісти. Офіс президента оприлюднив список 30 ЗМІ, які могли долучитися до розмови з Зеленським.



"Ми прийшли нагадати президенту Володимиру Зеленському, що варто слухати народ і людей, які ставлять йому справжні питання, на які йому час відповідати", - сказала одна з активісток.



Пізніше до журналістів вийшов представник ОПУ Михайло Подоляк та заявив: "Давайте зробимо ротацію: сьогодні 30 цих редакцій, а наступного разу - 30 інших".



Нагадаємо, раніше Офіс президента анонсував пресмарафон Зеленського, присвячений "екватору" його президентства. Також речник президента Сергій Никифоров оприлюднив список із 32 ЗМІ, які допустили до участі у президентському пресмарафоні.

Пресмарафон розпочався о 12:00 26 листопада.

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