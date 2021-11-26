Зеленський анонсував контакт Єрмака з Кремлем після розмов з Меркель та Мішелем
Президент України Володимир Зеленський анонсував контакт глави своєї адміністрації Андрія Єрмака з адміністрацією президента РФ
Про це він розповів на пресконференції у п’ятницю, 26 листопада.
"Обов’язково буде дзвінок. Вони (європейські партнери, - Ред.) хочуть контакти нашої адміністрації з адміністрацією Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - додав Зеленський.
Президент нагадав про телефонні переговори з головою Європейської ради та федеральною канцлеркою Німеччини.
"Я щоденно розмовляю з різними лідерами, вчора (25 листопада, - Ред.) були Шарль Мішель, Ангела Меркель. І вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватись разом з ними з Російською Федерацією" - сказав Зеленський.
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