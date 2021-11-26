Зеленський анонсував контакт Єрмака з Кремлем після розмов з Меркель та Мішелем

Про це він розповів на пресконференції у п’ятницю, 26 листопада.



"Обов’язково буде дзвінок. Вони (європейські партнери, - Ред.) хочуть контакти нашої адміністрації з адміністрацією Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - додав Зеленський.



Президент нагадав про телефонні переговори з головою Європейської ради та федеральною канцлеркою Німеччини.



"Я щоденно розмовляю з різними лідерами, вчора (25 листопада, - Ред.) були Шарль Мішель, Ангела Меркель. І вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватись разом з ними з Російською Федерацією" - сказав Зеленський.

