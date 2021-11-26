Ми робимо все, щоб відтягнути процес запуску "Північного потоку-2", для нас це велика трагедія, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресмарафону 26 листопада, передає Еспресо.TV.

"Я хотів би, щоб "Північний потік-2" був не просто зброєю Росії, і не просто бізнесом між деякими країнами Європи, враховуючи Німеччину і Росію. Це не просто бізнес. Для нас це велика трагедія. Ми можемо отримати ще один ресурс, яким буде користуватись Росія у перемовному дипломатичному процесі", - сказав Зеленський.

Очільник держави також наголосив на важливості збереження санкцій від США.

Водночас Зеленський заявив, що українська влада "робить усе, що може" для збереження власної енергетичної безпеки.



"Більшість світу з ними (Росією, - ред.) дуже сильно працюють, і вони роблять усе, щоб запустити "Північний потік-2". І є в цьому світі така країна - Україна, яка протистоїть будь-яким загрозам своїй безпеці. Все, що можемо, ми робимо: відтягуємо процес, розмовляємо з партнерами, які можуть провести санкційну політику. Це все, як ми можемо впливати", - сказав Зеленський.



Крім того, президент, наголосив на важливості ролі міжнародних партнерів у встановленні безпеки.



"Навіть якщо і запускався би "Північний потік-2", і якщо буде запущений, Україна повинна отримати все, що їй до цього гарантували європейські держави та США. Обіцянки про те, що ми будемо забезпечені енергетичною безпекою. Кожна сторона повинна виконати обов'язки і обіцянки", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.

Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.

Дві українські компанії ТОВ "Оператор ГТС України" та ГК "Нафтогаз України" допустили до сертифікації трубопроводу.

16 листопада німецький регулятор ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Росія намагається обійти законодавство Євросоюзу, щоб сертифікувати лише частину газопроводу "Північний потік-2".

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