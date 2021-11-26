Ми робимо все, щоб відтягнути процес запуску "Північного потоку-2", для нас це велика трагедія, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав " трагедією для України" побудову російського газогону “Північний потік-2” і додав, що українська влада "робить усе, що може" для відтермінування його запуску
Про це Володимир Зеленський сказав під час пресмарафону 26 листопада, передає Еспресо.TV.
"Я хотів би, щоб "Північний потік-2" був не просто зброєю Росії, і не просто бізнесом між деякими країнами Європи, враховуючи Німеччину і Росію. Це не просто бізнес. Для нас це велика трагедія. Ми можемо отримати ще один ресурс, яким буде користуватись Росія у перемовному дипломатичному процесі", - сказав Зеленський.
Очільник держави також наголосив на важливості збереження санкцій від США.
Водночас Зеленський заявив, що українська влада "робить усе, що може" для збереження власної енергетичної безпеки.
"Більшість світу з ними (Росією, - ред.) дуже сильно працюють, і вони роблять усе, щоб запустити "Північний потік-2". І є в цьому світі така країна - Україна, яка протистоїть будь-яким загрозам своїй безпеці. Все, що можемо, ми робимо: відтягуємо процес, розмовляємо з партнерами, які можуть провести санкційну політику. Це все, як ми можемо впливати", - сказав Зеленський.
Крім того, президент, наголосив на важливості ролі міжнародних партнерів у встановленні безпеки.
"Навіть якщо і запускався би "Північний потік-2", і якщо буде запущений, Україна повинна отримати все, що їй до цього гарантували європейські держави та США. Обіцянки про те, що ми будемо забезпечені енергетичною безпекою. Кожна сторона повинна виконати обов'язки і обіцянки", - наголосив Зеленський.
- Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
- Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.
- Дві українські компанії ТОВ "Оператор ГТС України" та ГК "Нафтогаз України" допустили до сертифікації трубопроводу.
- 16 листопада німецький регулятор ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".
- Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Росія намагається обійти законодавство Євросоюзу, щоб сертифікувати лише частину газопроводу "Північний потік-2".
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