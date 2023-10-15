Окрема частина українського суспільства готувалась до війни з Росією всі 32 роки, - Зісельс на форумі Via Carpatia

Таку думку він висловив під час трансляції панелі "Віднайдення себе. Війна як тригер національного самопізнання" форуму Via Carpatia в етері телеканалу "Еспресо"

"В часи війни ми опинились в чорно-білому світі. Тобто, є ми і є наші вороги. Такий спрощений погляд допомагає нам виживати й обʼєднувати суспільство. Така позиція лише на перший погляд, дуже проста. Однак ми також хочемо бачити у війні щось хороше. Щонайменше зміну нашого національного самопізнання ця війна повинна дати. Ми дуже хотіли б цього, проте тоді постає питання - що ми робили останні 32 роки!?", - пояснив Зісельс.

На думку Зісельса, початок війни з Росією не був шоком для певної частини українського суспільства.

"Ми займались власним самопізнанням і до війни. Сьогодні можна сказати, що певна частина нашого суспільства готувалась до цієї війни всі 32 роки. Я часто жартую, що ми й наша організація готувалась до війни з Росією всі 32 роки. Тому для нас не було ніякого шоку, як і для окремої частини нашого суспільства, яка, за нашими підрахунками, складає понад 13-15 млн. Це багато чи це мало? Не можна говорити, що ці 13-15 млн виникли внаслідок того, що розпочалась війна. Це накопичувалось в нас всю нашу історію", - додав він.