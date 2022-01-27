"Окупант продовжує брудну гру": у МЗС України відреагували на апеляцію музеїв в окупованому Криму щодо "скіфського золота"
Перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова заявила, що касаційна скарга музеїв у тимчасово окупованому Криму на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні є продовженням брудної гри Росії
Про це Джапарова написала у Facebook.
"Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди", - заявила Джапарова.
Представниця МЗС нагадала, що справа за позовом України до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона перебуває у провадженні судів Королівства Нідерландів з 2015 року.
У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама виніс рішення на користь української сторони, постановивши, що музейна колекція "Крим. Золотий острів у Чорному морі" підлягає поверненню на територію України та є частиною української культурної спадщини.
"Росія, через своїх маріонеток звернулася до суду апеляційної інстанції із вимогою відмінити рішення суду першої інстанції і повернути експонати так званим кримським музеям - юридичним фантомам, які існують тільки на папері у залі судових засідань", - зазначила Джапарова.
Врешті, 26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив перше рішення про повернення експонатів Україні. Однак 26 січня 2022 року на це рішення подали касаційну скаргу.
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