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Головна Суспільство "Окупант продовжує брудну гру": у МЗС України відреагували на апеляцію музеїв в окупованому Криму щодо "скіфського золота"

"Окупант продовжує брудну гру": у МЗС України відреагували на апеляцію музеїв в окупованому Криму щодо "скіфського золота"

27 січня, 2022 четвер
23:02
Суспільство скіфське золото

Перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова заявила, що касаційна скарга музеїв у тимчасово окупованому Криму на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні є продовженням брудної гри Росії

Про це Джапарова написала у Facebook.

"Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди", - заявила Джапарова.

Представниця МЗС нагадала, що справа за позовом України до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона перебуває у провадженні судів Королівства Нідерландів з 2015 року.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама виніс рішення на користь української сторони, постановивши, що музейна колекція "Крим. Золотий острів у Чорному морі" підлягає поверненню на територію України та є частиною української культурної спадщини.

"Росія, через своїх маріонеток звернулася до суду апеляційної інстанції із вимогою відмінити рішення суду першої інстанції і повернути експонати так званим кримським музеям - юридичним фантомам, які існують тільки на папері у залі судових засідань", - зазначила Джапарова.

Врешті, 26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив перше рішення про повернення експонатів Україні. Однак 26 січня 2022 року на це рішення подали касаційну скаргу.
 


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МЗС України
війна з Росією
російська агресія
скіфське золото
Еміне Джапарова
окупований Крим
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