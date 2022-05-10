Окупанти 22 рази обстріляли Луганщину 9 травня: зруйновано один з осередків Нацполіції, є постраждалі

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Протягом 9 травня росіяни масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території області. Небезпечно було в Білогорівці та Шипіловому. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє. 22 рази обстріляні міста та села регіону за минулу добу", – написав він.

Через обстріли зруйновані житлові будинки у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

У Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку Національної поліції, сталося значне займання, через що приміщення та обладнання знищені.

У Шипіловому залишаються заблокованими люди. Коли поліцейські намагалися дістатися туди та обстежити руйнування, окупанти відкрили по ним вогонь. Один співробітник поліції через це травмований.

Мешканця Сєвєродонецька, який вчора, 9 травня, отримав осколкові поранення кінцівок, госпіталізовано і доставлено до лікарні в Полтаві.

Ворог продовжує готувати наступ у напрямку Сєвєродонецька.

"За попередню добу на території Луганської та Донецької областей успішно відбито п’ятнадцять атак ворога: знищено один зенітний ракетний комплекс, дев’ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобіля ворога", – вказав Гайдай.

Окрім того, українські ППО збили безпілотник типу "Орлан-10".

Окупанти можуть вчинити диверсії на обʼєктах хімічної промисловості, щоб звинуватити українських військових.

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