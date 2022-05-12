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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти 26 разів за добу обстріляли Луганщину: пошкоджено щонайменше 24 будинки й авто з гумдопомогою

12 травня, 2022 четвер
08:33
війна з Росією

На Луганщині 11 травня окупанти 26 разів обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське, Врубівку, Комишуваху й Тошківку, пошкодили 24 будинки, авто з гумвантажем

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.

"Щонайменше 24 будинки пошкоджено росіянами 11 травня - сім в Сєвєродонецьку. Тричі за тиждень ворог відкриває вогонь по одному й тому ж, як то кажуть, "квадрату" в Сєвєродонецьку. Але ж то для росіян "квадрат", а для нас - мирні помешкання, де залишається багато людей. Вчора артилерійські снаряди там впали приблизно о 10-й ранку. Маємо пошкодження різного ступеня сімох багатоповерхівок. Ще три будинки зруйновані в Рубіжному, два - в Гірському, п’ять - у Врубівці, чотири - у Комишувасі, три - у Тошківці. Загалом міста і села Луганщини протягом 11 травня обстріляні 26 разів. Найбільше - Сєвєродонецьк (дев’ять)", - розповів Сергій Гайдай.

Унаслідок загострення ситуації стало складніше привозити гумвантажі. Так, 11 травня біля Лисичанська окупанти обстріляли й пошкодили автомобіль із гумвантажем. Громадський порядок підтримувати також небезпечно. Поліцейські, чиї функції розширилися під час війни, майже щодня потрапляють під обстріли.

"Основним із поточних завдань росіян залишається встановлення повного контролю над Рубіжним. Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території РФ у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку", - зазначив голова ОВА.

На фронті Донеччини й Луганщини 11 травня ЗСУ віддбили дев'ять російських атак, знищивши вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів і одну зенітну установку противника. ППО збила чотири безпілотники "Орлан-10".

  • Супутник зафіксував, як ЗСУ зірвали переправу росіян через Сіверський Донець на Луганщині.

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бронетехніка
Танки
Лисичанськ
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Рубіжне
Сергій Гайдай
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