Про це повідомляє Національна поліція України в телеграм.

Правоохоронці зафіксували наслідки 20 російських обстрілів Донецької області: окупанти гатили з авіації, РСЗВ "Град" та артилерії.

"Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, коксохімічний завод, склад хлібокомбінату, адмінбудівля", – звітують у поліціїї.

Бахмут зазнав ураження від ворожої артилерії: окупанти 6 разів обстріляли місто. Під ударом опинилася інфраструктура та приватний будинок, є поранені цивільні мешканці.

По Вугледару та Веремівці росіяни здійснили авіаудар, про жертв чи поранених інформація не надходила.

Авдіївку та Велику Новосілку війська РФ обстріляли з РСЗВ "Град", попередньо люди не постраждали.

Нагадаємо, протягом доби, 30 листопада, окупанти 34 рази обстріляли Херсонщину, зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, одна людина загинула, двоє поранені.