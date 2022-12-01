Окупанти били по Донеччині із "градів" та авіації: пошкоджено 16 будинків, коксохімічний завод та склад хлібокомбінату
Нацполіція задокументувала наслідки 20 обстрілів Донецької області, під ураженням 19 цивільних об'єктів: житлові будинки, коксохімічний завод, склад хлібокомбінату та адмінбудівля
Про це повідомляє Національна поліція України в телеграм.
Правоохоронці зафіксували наслідки 20 російських обстрілів Донецької області: окупанти гатили з авіації, РСЗВ "Град" та артилерії.
"Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, коксохімічний завод, склад хлібокомбінату, адмінбудівля", – звітують у поліціїї.
Бахмут зазнав ураження від ворожої артилерії: окупанти 6 разів обстріляли місто. Під ударом опинилася інфраструктура та приватний будинок, є поранені цивільні мешканці.
По Вугледару та Веремівці росіяни здійснили авіаудар, про жертв чи поранених інформація не надходила.
Авдіївку та Велику Новосілку війська РФ обстріляли з РСЗВ "Град", попередньо люди не постраждали.
- Нагадаємо, протягом доби, 30 листопада, окупанти 34 рази обстріляли Херсонщину, зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, одна людина загинула, двоє поранені.
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