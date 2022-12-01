Росіяни 34 рази за добу обстріляли Херсонщину, одна людина загинула, двоє поранені
Протягом доби, 30 листопада, окупанти 34 рази обстріляли Херсонщину, зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, одна людина загинула, двоє поранені
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
Янушевич розповів, що ворог обстріляв житлові квартали Херсона, через влучення снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар’ївку.
У Бериславському районі російські окупанти обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівку.
Загалом, від обстрілів за добу на Херсонщині постраждало троє осіб - одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
- 1 грудня у Херсоні зникла електрика, це спричинено потужними російськими обстрілами.
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