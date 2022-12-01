Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

Янушевич розповів, що ворог обстріляв житлові квартали Херсона, через влучення снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар’ївку.

У Бериславському районі російські окупанти обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівку.

Загалом, від обстрілів за добу на Херсонщині постраждало троє осіб - одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

1 грудня у Херсоні зникла електрика, це спричинено потужними російськими обстрілами.

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