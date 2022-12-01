У Херсоні зникла напруга в електромережах через ворожі обстріли

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.

Янушевич пише, що в обласному центрі зникла напруга в електромережах. Відключення світла пов'язано з потужними обстрілами Херсона російськими окупантами.

Однак голова ОВА наголошує, що "Херсонобленерго" працює над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, 30 листопада Офіс президента повідомляв про те, що Херсон забезпечено електрикою на 65%.

Тоді ж військові РФ вкотре обстріляли місто, поціливши в житлові будинки та в одну з лікарень.

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