Про це він написав у телеграмі.

Тимошенко зазначив, що у місті тривають роботи з підключення води та тепла. Також продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях

Зокрема він нагадав, що наразі в країні працюють понад 5 тисяч "пунктів незламності".

Окупанти 30 листопада вкотре обстріляли Херсон, поціливши в житлові будинки та в одну з лікарень.

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