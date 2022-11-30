Херсон забезпечено електрикою на 65%, - ОП
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 30 листопада, Херсон забезпечений електроенергією на 65%
Про це він написав у телеграмі.
Тимошенко зазначив, що у місті тривають роботи з підключення води та тепла. Також продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях
Зокрема він нагадав, що наразі в країні працюють понад 5 тисяч "пунктів незламності".
- Окупанти 30 листопада вкотре обстріляли Херсон, поціливши в житлові будинки та в одну з лікарень.
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