Про це пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону.

"Реально по Херсону ворог періодично гатить із різних типів ракетного та артилерійського озброєння... Сьогодні вчергове (росіяни, - ред.) поцілили, постраждала чергова лікарня - це обласна стоматологічна поліклініка. Окрім цього, є прильоти по житлових будинках, наразі інформація щодо постраждалих встановлюється", - розповів він.

За словами Плетенчука, коли місто звільнили від окупантів, багато людей почали заїжджати до Херсона, аби пересвідчитись, що їхні оселі неушкоджені, або щоби забрати уціліле майно. Після цього містяни виїжджають знов. Нині, за даними пресофіцера комендатури оборони Херсона, є черга на виїзд із міста, позаяк залишатись там небезпечно через постійні ворожі обстріли.

"Щодо повітряної тривоги - її можна почути та увімкнути, коли це повітряна ціль, яка розпізнається заздалегідь, а коли йдеться про артилерійський обстріл чи РСЗВ - це не те, що може побачити протиповітряна система і відповідно відреагувати", - зазначив Плетенчук.

29 листопада росіяни також завдали удару по обласній клінічній лікарні у Херсоні.

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