Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у телеграмі.

Зазначається, що у будівлі вибило вікна.

"Херсон Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна. Постраждалих немає", - написав Тимошенко.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що на Херсонщині російські окупанти готують примусову депортацію місцевих жителів до Росії. Крім того, в Каховку та Нову Каховку окупанти завозять представників ФСБ.

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