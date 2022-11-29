У Каховку та Нову Каховку окупанти завозять ФСБ, готують примусову депортацію жителів до РФ, – Хлань
На Херсонщині російські окупанти готують примусову депортацію місцевих жителів до Росії. Крім того, в Каховку та Нову Каховку окупанти завозять представників ФСБ
Про це розповів у Медіацентрі депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"У Каховку, Нову Каховку окупанти на зараз завозять здебільшого ефесбешиків. Відзначають, що вони з Дагестану. Особовий склад саме військових зменшився і залишилися тільки спостережні пункти росіян у вигляді військових, які перебувають безпосередньо на відстані 15 км до узбережжя. Основні сили супротивник відвів на 15-20 км вглиб Херсонської області. Але і техніка, і спостережні пункти росіян присутні вздовж усього узбережжя", - розповів Хлань.
Депутат наголосив, що рашисти продовжують тиснути на місцеве населення з приводу депортації, як це було в Херсоні. Загалом після звільнення Херсона деякі мешканці їдуть з міста через постійні обстріли.
"Окупанти продовжують обстріли й самого міста Херсон, і правобережної частини Херсонщини. Обстрілюють абсолютно всі населені пункти, які розташовані вздовж узбережжя річки Дніпро, завдають ударів по критичній інфраструктурі. До війни в Херсоні було 320 тисяч населення та, за приблизною оцінкою, 80 тисяч - після деокупації міста. Зараз усе ж таки відчувається відтік людей з міста. Виїхала поки незначна кількість - евакуація триває ще нетривалий час. Але охочих багато", - додав Хлань.
Жителям пропонують маршрути евакуації - щоденно ходить потяг до Хмельницького, у ньому організовують додаткові вагони. Також триває евакуація й автобусами.
- 28 листопада делегація ООН відвідала деокупований Херсон. Представники запевнили у гуманітарній підтримці мешканців області. Водночас в ООН повідомили, що ситуація в південноукраїнських містах, а саме в Миколаєві та Херсоні, залишається "критичною"
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе