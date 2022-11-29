Про це розповів у Медіацентрі депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"У Каховку, Нову Каховку окупанти на зараз завозять здебільшого ефесбешиків. Відзначають, що вони з Дагестану. Особовий склад саме військових зменшився і залишилися тільки спостережні пункти росіян у вигляді військових, які перебувають безпосередньо на відстані 15 км до узбережжя. Основні сили супротивник відвів на 15-20 км вглиб Херсонської області. Але і техніка, і спостережні пункти росіян присутні вздовж усього узбережжя", - розповів Хлань.

Депутат наголосив, що рашисти продовжують тиснути на місцеве населення з приводу депортації, як це було в Херсоні. Загалом після звільнення Херсона деякі мешканці їдуть з міста через постійні обстріли.

"Окупанти продовжують обстріли й самого міста Херсон, і правобережної частини Херсонщини. Обстрілюють абсолютно всі населені пункти, які розташовані вздовж узбережжя річки Дніпро, завдають ударів по критичній інфраструктурі. До війни в Херсоні було 320 тисяч населення та, за приблизною оцінкою, 80 тисяч - після деокупації міста. Зараз усе ж таки відчувається відтік людей з міста. Виїхала поки незначна кількість - евакуація триває ще нетривалий час. Але охочих багато", - додав Хлань.

Жителям пропонують маршрути евакуації - щоденно ходить потяг до Хмельницького, у ньому організовують додаткові вагони. Також триває евакуація й автобусами.

28 листопада делегація ООН відвідала деокупований Херсон. Представники запевнили у гуманітарній підтримці мешканців області. Водночас в ООН повідомили, що ситуація в південноукраїнських містах, а саме в Миколаєві та Херсоні, залишається "критичною"

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