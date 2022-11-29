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Головна Світ ООН назвала "критичною" гуманітарну ситуацію на Півдні України

ООН назвала "критичною" гуманітарну ситуацію на Півдні України

29 листопада, 2022 вiвторок
08:41
Світ

В ООН повідомили, що ситуація в південноукраїнських містах, а саме в Миколаєві та Херсоні залишається "критичною"

Про це йдеться на сайті CNN.

Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав, що координаторка гуманітарних питань Деніз Браун відвідала два південні міста на вихідних. Браун повідомила, що люди, які тікають з Херсона, їдуть до Миколаєва.

"Деякі пункти обігріву вже створено в Миколаєві. Гуманітарні працівники забезпечують необхідними матеріалами та генераторами, щоб ці місця працювали", – сказав Дюжаррік.

Утім і в Миколаєві майже чверть мільйона людей стикаються з відсутністю тепла, води та світла.

Стосовно ситуації у Херсоні, то в ООН зазначили, що сподіваються за підтримки влади покрити основні потреби людей у Херсоні, якщо буде можливо підтримувати той самий рівень допомоги, що була спрямована протягом останніх двох тижнів.

"Однак ситуація з водою, опаленням та електрикою залишається жахливою, хоча подача електроенергії поступово відновлюється", – сказав представник ООН.

Як зазначають в ООН, цього року донори надали 3,1 мільярда доларів гуманітарної допомоги, але Дюжаррік сказав, що продовження фінансування є важливим , особливо в зимові місяці.

"Ми стурбовані тяжким становищем цивільного населення в Україні, особливо з настанням зими. Працюємо над тим, щоб підтримати людей послугами та матеріалами, щоб переконатися, що вони можуть бути захищені та зігрітися", – сказав Дюжаррік.

  • Нагадаємо, 28 листопада звільнений Херсон відвідала делегація ООН

  • Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів, де херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.

  • Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали. 


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