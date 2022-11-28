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Звільнений Херсон відвідала делегація ООН

28 листопада, 2022 понедiлок
19:28
Суспільство ООН

Делегація ООН відвідала деокупований Херсон. Представники запевнили у гуманітарній підтримці мешканців області

Про це інформує начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"ООН у співпраці з міжнародними партнерами та агенціями доправили в нашу область шість гуманітарних конвоїв. Допомогу вже отримали Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська та Новоолександрівська громади Херсонщини, два конвої прибули до звільненого Херсона", - написав Янушевич.

Для місцевих жителів Херсонської області доправили та доправлятимуть надалі продукти тривалого зберігання, хліб, питну воду, місткості для води, засоби гігієни, медикаменти та медичне обладнання, будівельні набори, сонячні лампи, спальні мішки, ковдри, теплий одяг, взуття та інші необхідні речі.

Для закладів та установ надаються генератори.

Зокрема у Херсон прибула постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун та голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг.

  • Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів, де херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.
  • Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали. 
  • СБУ затримала колаборанта, який "вибивав голоси" у місцевих з окупантами за приєднання Херсону до РФ.  
  • СБУ затримала у Херсоні зловмисників, які працювали в окупаційному "СІЗО", де російські окупанти катували викрадених українців. 

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ООН
Херсон
Херсонщина
війна з Росією
деокупація України
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2022, понедiлок
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