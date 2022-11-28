Звільнений Херсон відвідала делегація ООН

Про це інформує начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"ООН у співпраці з міжнародними партнерами та агенціями доправили в нашу область шість гуманітарних конвоїв. Допомогу вже отримали Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська та Новоолександрівська громади Херсонщини, два конвої прибули до звільненого Херсона", - написав Янушевич.

Для місцевих жителів Херсонської області доправили та доправлятимуть надалі продукти тривалого зберігання, хліб, питну воду, місткості для води, засоби гігієни, медикаменти та медичне обладнання, будівельні набори, сонячні лампи, спальні мішки, ковдри, теплий одяг, взуття та інші необхідні речі.

Для закладів та установ надаються генератори.

Зокрема у Херсон прибула постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун та голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг.