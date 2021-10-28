Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Окупанти блокували проїзд місії ОБСЄ біля Станиці Луганської: "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти

Окупанти блокували проїзд місії ОБСЄ біля Станиці Луганської: "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти

28 жовтня, 2021 четвер
11:29
війна з Росією ОБСЄ

Російські окупаційні війська понад півтори години не пропускали команду СММ ОБСЄ через міст біля Станиці Луганської, адже намагалися нібито провести перевірку їхнього багажу

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 23/2021.

"На мосту біля Станиці Луганської члени збройних формувань на 98 хвилин затримали вихід команди місії з непідконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

Так, уранці 27 жовтня о 10:41 патруль СММ за участі заступника голови Місії Марка Етерінгтона прибув у пункт пропуску з підконтрольної збройним формуванням РФ сторони поблизу мосту біля Станиці Луганської.

Як зазначається, заступник голови СММ і двоє інших членів місії вийшли з автомобілів СММ і попрямували до підконтрольної урядові сторони пункту пропуску.

"Спершу їх зупинили представники збройних формувань, які попросили зазначити їхні імена, посади та громадянство. Члени місії пред’явили посвідки ОБСЄ, однак відмовилися вказувати інші дані. Заступника голови СММ і двох членів СММ пропустили далі, але їх знову зупинили інші представники збройних формувань і повідомили, що мають провести перевірку їхнього багажу", - йдеться у звіті.

У ОБСЄ зауважили, що окупаційні війська сказали членам місії, що не отримали від своїх командирів інформацію про намір команди СММ здійснити перетин, а тому "можуть пропустити їх лише після того, як перевірять їхній багаж або коли вони як дипломати пред’являть дипломатичні паспорти".

"Члени місії відмовилися виконати обидві вимоги. Їх пропустили далі без виконання зазначених вимог тільки після 98‑хвилинної затримки", - йдеться в повідомленні.

У звіті додали, що у рішенні Постійної ради ОБСЄ № 1117 чітко зазначено, що Місія матиме безпечний і надійний доступ по всій Україні.

"Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, режим припинення вогню, відведення озброєння, а також розмінування та розведення сил і засобів. Крім того, згідно з мандатом місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата", - йдеться в повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
окупанти
місія ОБСЄ
ООС
Читайте також:
Київ карантин
27 жовтня, 2021 середа
До "червоної" зони карантину перейдуть ще сім областей України
коронавірус
27 жовтня, 2021 середа
У COVID-статистиці Києва знайшли розбіжності: позитивних тестів вдвічі більше, ніж нових випадків
Верховна Рада
27 жовтня, 2021 середа
Раді пропонують скликати позачергове засідання для заборони невакцинованим заходити до парламенту
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.26
    Купівля 26.26
    Продаж 26.49
  • EUR
    Купівля 30.36
    Продаж 30.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
28 жовтня
14:42
фара
Українців попередили про туман: у яких регіонах очікувати
14:38
Україна в листопаді планує імпортувати 562 тис. тонн вугілля, - Міненерго
14:36
Андрій Шевченко
Шевченко заявив, що його "Золотий м'яч" дав надію українцям під час Помаранчевої революції. На виборах 2004 року він агітував за Януковича
14:31
На Вінниччині по 250 євро продавали підробні COVID-сертифікати, які відображались у "Дії": до схеми причетні медики
14:05
covid
РФ оновила рекорд заражень і смертності від COVID-19: за добу захворіли понад 40 тис. осіб, 1159 пацієнтів померли
14:00
Олексій Петров
Голову Закарпатської облради достроково відправили у відставку
13:58
кредит
Уряд розширив програми доступних кредитів та іпотеки: що зміниться
13:53
Денис Шмигаль
Кабмін виділив додаткові 242 млн грн на програму протидії коронавірусу
13:45
Хаві (ліворуч) та генменеджер ЧС-2022 Нассер Ель-Хаттер
"Барселоні" доведеться заплатити попередньому клубу за нового тренера
13:40
іпотека
Уряд ухвалить стратегію інтеграції ВПО та розподілить 22 млн субвенції на придбання переселенцями житла
13:34
Денис Шмигаль
Україна до кінця року отримає ще 19 млн доз COVID-вакцин, - Шмигаль
13:21
Швидкість під 180 км/год., спроба заявити про угон: у прокуратурі розповіли подробиці справи про смертельну ДТП у Харкові
13:14
пластикова прозора маска
ЦГЗ: пластикові прозорі маски, які вдягають працівники сфери обслуговування, не є засобом захисту
13:10
Олександр Усик
Вже все вирішено: Усик поділився планами щодо завершення кар'єри
12:58
Смертельна ДТП у Харкові: батьків підозрюваного можуть притягнути до відповідальності
12:44
СБУ з початку року запобігла рейдерському захопленню восьми стратегічних підприємств
12:44
Роналду
У Португалії наважилися покарати Роналду через незаконну забудову
12:39
У річницю вигнання нацистів з України Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів
12:30
ТКГ
Україна в ТКГ закликала повернути трьох жінок-полонених з ОРДЛО, Росія відмовила
12:02
Рональд Куман (праворуч)
Куман здере з "Барселони" за звільнення божевільну компенсацію
11:58
Сергій Фурса
"Київський завод "Більшовик" могли продати за вдвічі вищу ціну, якби був чесний аукціон", − інвестбанкір Сергій Фурса
11:57
Київ карантин
Київ на порозі "червоної" зони карантину: місцева комісія ТЕБ і НС збереться на засідання 29 жовтня
11:49
електричка
Укрзалізниця відновила рух ділянкою на Житомирщині, де сталося сходження вагонів
11:41
Микола Харківський
16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові заарештували без права на заставу
11:37
Віктор Медведчук
Віталій Портников: Путіну потрібен Медведчук
11:35
Бій Руїс - Джошуа
Усик запевнив, що уникне помилки, яка згубила Руїса у реванші з Джошуа
11:01
Бразилія - Аргентина
Бразилія та Аргентина відмовляться від участі у ЧС з футболу, в разі його проведення кожні два роки
10:57
У поліції розповіли подробиці про вбивство активіста "Правого сектору" в Сумах
10:45
ВАКС
ВАКС дозволив заочне розслідування щодо Дубілета у справі ПриватБанку
10:36
Lotto
Українці грають у найпопулярнішу серед зірок італійську лотерею SuperEnalotto із призом €101,1 млн, тираж сьогодні ввечері
10:35
Хаві
Хаві відреагував на пропозицію очолити "Барселону"
10:30
Малевич
"Працювали і будемо працювати": нічний клуб у Львові, попри "червону" зону, відмовляється зупиняти роботу
10:21
Apple
Apple Music виправив карту з "російським" Кримом
10:01
Олександр Усик
Усик заявив, що йому цікавий бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі
09:56
Болгарія кордон
Болгарія з 30 жовтня закриває в'їзд для туристів з України
09:45
вакцинація франківських депутатів
В Україні впродовж доби вакцинували від COVID-19 рекордну кількість людей
09:31
Хаві (ліворуч) та Ліонель Мессі
"Барселона" вирішили призначити новим тренером легенду клубу
09:24
НБУ
Офіційний курс: ціна долара дещо знизилася
09:15
На модернізації Дністровської ГАЕС чиновники вкрали понад 20 млн гривень
09:11
Ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2
У Німеччині висловили занепокоєння використанням Україною "Байрактарів" у зоні ООС, посол у Берліні відповів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV