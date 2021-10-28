Окупанти блокували проїзд місії ОБСЄ біля Станиці Луганської: "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 23/2021.

"На мосту біля Станиці Луганської члени збройних формувань на 98 хвилин затримали вихід команди місії з непідконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

Так, уранці 27 жовтня о 10:41 патруль СММ за участі заступника голови Місії Марка Етерінгтона прибув у пункт пропуску з підконтрольної збройним формуванням РФ сторони поблизу мосту біля Станиці Луганської.

Як зазначається, заступник голови СММ і двоє інших членів місії вийшли з автомобілів СММ і попрямували до підконтрольної урядові сторони пункту пропуску.

"Спершу їх зупинили представники збройних формувань, які попросили зазначити їхні імена, посади та громадянство. Члени місії пред’явили посвідки ОБСЄ, однак відмовилися вказувати інші дані. Заступника голови СММ і двох членів СММ пропустили далі, але їх знову зупинили інші представники збройних формувань і повідомили, що мають провести перевірку їхнього багажу", - йдеться у звіті.

У ОБСЄ зауважили, що окупаційні війська сказали членам місії, що не отримали від своїх командирів інформацію про намір команди СММ здійснити перетин, а тому "можуть пропустити їх лише після того, як перевірять їхній багаж або коли вони як дипломати пред’являть дипломатичні паспорти".

"Члени місії відмовилися виконати обидві вимоги. Їх пропустили далі без виконання зазначених вимог тільки після 98‑хвилинної затримки", - йдеться в повідомленні. У звіті додали, що у рішенні Постійної ради ОБСЄ № 1117 чітко зазначено, що Місія матиме безпечний і надійний доступ по всій Україні. "Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, режим припинення вогню, відведення озброєння, а також розмінування та розведення сил і засобів. Крім того, згідно з мандатом місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата", - йдеться в повідомленні.

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