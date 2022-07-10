Окупанти брешуть про розташування ЗСУ в школах, лікарнях та житлових будинках, - Генштаб

Про це повідомили 10 липня о 18:00 у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, де б ви не були на території України", - йдеться у повідомленні.

При цьому в Генштабі зазначили, що "окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках".

Що ж до ситуації на окремих напрямках, то вона наступна:

на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін;

на Сіверському напрямку - противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного, ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація;

на Харківському напрямку - противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста, також ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового;

на Слов’янському напрямку - окупант здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка й застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного;

розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли;

на Бахмутському напрямку - противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне;

на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках - по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії;

ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Другої, успіху не мав, відійшов;

на Південнобузькому напрямку - ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

На додачу, "у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї", наголосили у Генштабі.

9 липня Генштаб повідомив, що захисники України відкинули окупантів на раніше зайняті позиції у напрямку Кочубеївка - Дементіївка та змусили росіян розбігатися по кущах після штурму в районі напрямку Золотарівка - Верхньокамʼянське

Також у зведенні Генштабу 9 липня йшлося про те, що російські окупанти здійснили спробу встановити контроль над Вуглегірською ТЕС на Донеччині, проте були відкинуті українськими військовими на попередні позиції

Зранку, 10 липня, у зведенні Генштабу ЗСУ було повідомлено, що РФ тримає у готовності декілька об'єктів високоточної зброї, аби завдати авіаудари по Україні.

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