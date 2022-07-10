Про це повідомляє в фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках змін рух збройних сил Білорусі в прикордонних Брестська та Гомельська областях відсутній.

На Сіверському напрямку противник стріляв поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки. Біля Вовківки і Волфиного завдав авіаударів. З безпілотників вів повітряну розвідку.

На Харківському напрямку основні зусилля рашистів зосереджені на блокуванні просування наших військ.

З артилерії армія РФ обстрілювала в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Поблизу Верхнього Салтова зафіксовано авіаудар. З Бєлгородської області окупанти випустили крилату ракету "Іскандер" по Харкову.

На Слов’янському напрямку противник стріляв по позиціях ЗСУ, штурмував поблизу Долини, але відійшов.

Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку - РФ переміщувала окремі підрозділи в район Білогорівки. Окупанти вели вогонь із мінометів, ствольної артилерії та танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку - обстріли фіксовані в Вершині, Зайцевому, Покровську, Веселому, Івано-Дар’ївки та Вуглегірськой ТЕС. Авіація обстріляла Берестове та Спірне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли поблизу населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Авіація "била" в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.

"Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються", - додали в повідомленні.