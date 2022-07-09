ЗСУ відбили наступ окупантів на Харківщині та Донеччині, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни хочуть наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка - Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції. На напрямку Мале Веселе – Петрівка українські воїни знешкодили розвідувальну групу противника.

На Словʼянському напрямку окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне. Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Дистанційно замінував ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів. Росіяни здійснили повітряну розвідку в районі Краматорська. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурму на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське. Вогнем українські воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжив обстріли позицій наших військ по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки. Ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка. Успіху не мав, з втратами відійшов. Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Марʼїнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обороняти зайнятих позицій та стримувати просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово окупованої території.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Раніше у Генштабі повідомляли, що підрозділи Білорусі проводять розвідку, тепер, щоб завадити цьому активізували комплекси радіоелектронної боротьби. Загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі залишається.

У Генштабі зазначили, що окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу і російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат.

З 24 лютого до 9 липня окупанти втратили 37, 2 тис. військових, 1638 танків, 832 системи артилерії й 674 безпілотники.

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