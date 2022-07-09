Близько 37,2 тис. військових, 1638 танків і 108 засобів ППО: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 9 липня окупанти втратили 37, 2 тис. військових, 1638 танків, 832 системи артилерії й 674 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 37,2 тис. (+300) окупантів;
- танків - 1638 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 3815 (+4) од,
- артилерійських систем - 832 (+4) од,
- реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од,
- засобів ППО - 108 (+1) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 187 (+0) од,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),
- крилатих ракет - 155 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2687 (+2) од,
- спеціальної техніки - 66 (+0).
Упродовж 8 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському напрямку.
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