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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 37,2 тис. військових, 1638 танків і 108 засобів ППО: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Близько 37,2 тис. військових, 1638 танків і 108 засобів ППО: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

9 липня, 2022 субота
10:31
війна з Росією РФ втратила

З 24 лютого до 9 липня окупанти втратили 37, 2 тис. військових, 1638 танків, 832 системи артилерії й 674 безпілотники

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія орієнтовно втратила:

  • особового складу - близько 37,2 тис. (+300) окупантів;
  • танків - 1638 (+1) од, 
  • бойових броньованих машин - 3815 (+4) од, 
  • артилерійських систем - 832 (+4) од, 
  • реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од, 
  • засобів ППО - 108 (+1) од,
  • літаків - 217 (+0) од, 
  • гелікоптерів - 187 (+0) од, 
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),
  • крилатих ракет - 155 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 2687 (+2) од,
  • спеціальної техніки - 66 (+0).

Упродовж 8 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському напрямку.

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