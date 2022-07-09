Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія орієнтовно втратила:

особового складу - близько 37,2 тис. (+300) окупантів;

танків - 1638 (+1) од,

бойових броньованих машин - 3815 (+4) од,

артилерійських систем - 832 (+4) од,

реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од,

засобів ППО - 108 (+1) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки й автоцистерн - 2687 (+2) од,

спеціальної техніки - 66 (+0).

Упродовж 8 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському напрямку.

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