Окупанти будуть обороняти Чонгарський півострів до останнього, - політолог Молчанов
Політолог з Херсона Володимир Молчанов переконаний, що російські окупаційні війська під час відступу будуть до останнього обороняти Чонгарський півострів
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз на тимчасово окупованих територіях окупанти в першу чергу будують дороги. Так само вони ремонтують дороги не і на Арабатській стрілці. Не знаю про що вони думають, напевно вважають, що вони там надовго затримаються", - розповів Молчанов.
Політолог вважає, що окупанти будуть дуже потужно укріплюватись на Чонгарському перешийку, готуючись до оборони.
"Схоже на те, що окупанти готуються обороняти Чонгарський півострів до останнього. Все вказує на те, що вони будуть оборонятись навіть після свого відступу з лівого берега Дніпра. Оскільки це чи не єдиний шлях до окупованого Криму. Там є три мости, один із них залізничний. Також є 100 метровий перешийок, який дуже легко замінувати. Тому не дивно, що окупанти хочуть зробити з Чонгарського півострова оборонний плацдарм", - додав він.
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