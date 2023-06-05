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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу армія РФ втратила 410 військових, 4 крилаті ракети та 5 засобів ППО, - Генштаб ЗСУ
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За добу армія РФ втратила 410 військових, 4 крилаті ракети та 5 засобів ППО, - Генштаб ЗСУ

5 червня, 2023 понедiлок
08:55
Війна з Росією Втрати окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 210 350 військових, 1136 крилатих ракет та 349 засобів ППО

Про це 5 червня повідомили у facebook Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 05.06.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3848 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3567 (+12) од,
  • РСЗВ – 584 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 349 (+5) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 1136 (+4),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 484 (+5).

Дані уточнюються.

  • 5 червня у зведенні Генштабу повідомлялося, що армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.
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