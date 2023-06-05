За добу армія РФ втратила 410 військових, 4 крилаті ракети та 5 засобів ППО, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 210 350 військових, 1136 крилатих ракет та 349 засобів ППО
Про це 5 червня повідомили у facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3848 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
- артилерійських систем – 3567 (+12) од,
- РСЗВ – 584 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 349 (+5) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
- крилатих ракет ‒ 1136 (+4),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 484 (+5).
Дані уточнюються.
- 5 червня у зведенні Генштабу повідомлялося, що армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.
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