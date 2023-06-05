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Війна з Росією: хроніка
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Протягом доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, - Генштаб

5 червня, 2023 понедiлок
06:48
Війна з Росією ЗСУ

Армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень

Про це повідомили 5 червня у facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: 

  • минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області
  • завдав ракетних ударів в районах: Вовчанськ, Чугуїв та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області
  • мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бруски, Атинське, Басівка, Юнаківка, Садки, Миропілля, Тур'я, Грабовське, Олександрівка, Велика Писарівка, Шевченкове Сумської області, а також Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині

Куп’янський напрямок: 

  • авіаційний удар в районі Сергіївки Донецької області
  • артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів: Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Васютинське, Торецьк та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: росіяни завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок: противник обстріляв Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: 

  • солдати РФ завдали авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське Запорізької області, Берислав та Веселе Херсонської області
  • здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам'янське Запорізької області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон

Сили оборони знищили 4 із 6 крилатих ракет та 6 із 8 ударних "шахедів" за ніч 4 червня

Минулої доби, вночі, противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БПЛА Shahed.

Також відомо, що силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БПЛА Shahed.

ЗСУ уразили 4 склади боєприпасів, 2 ЗРК та 4 станції РЕБ ворога

Зазначається, що авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника. 

  • Російські окупанти протягом доби, 4 червня, здійснили 26 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Унаслідок атаки поранення отримали 2 людини.
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