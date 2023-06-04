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Росіяни протягом доби 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини: є поранені

4 червня, 2023 неділя
22:10
Війна з Росією Сумщина

Російські окупанти протягом доби, 4 червня, здійснили 22 обстріли прикордонних територій Сумської області. Унаслідок атаки поранення отримали 2 людини

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли. Зафіксовано 104 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Юнаківська громади", - йдеться у повідомлені.

У Білопільській громаді зафіксовано серію обстрілів артилерійськими установками, у результаті яких сталося 8 вибухів, а також мінометний обстріл, який спричинив 2 вибухи.

У Великописарівській громаді зафіксовано 18 вибухів з артилерії та 3 вибухи з мінометів. Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.

По Глухівській громаді російські війська здійснили артилерійський обстріл - 9 вибухів.

У Зноб-Новгородській громаді сталася артилерійська атака, внаслідок якої було зафіксовано 28 вибухів. Через обстріл пошкоджено 7 приватних будинків, лінії електропередач, церкви та пожежно-рятувальної частини. Також поранено 2 мирних мешканців.

У Краснопільській громаді стався мінометний обстріл, під час якого було зафіксовано 6 вибухів.

Також в Миропільській громаді були зареєстровані обстріли з артилерії, в результаті яких сталося 2 вибухи, а також мінометного обстрілу, що спричинив 4 вибухи.

Росіяни також скинули 9 мін на територію Новослобідської громади.

У Шалигинській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл, під час якого сталося 5 вибухів.

Також у Юнаківській громаді були зафіксовані обстріли з важкої артилерії (САУ), в результаті яких відбулося 10 вибухів.

  • Нагадаємо, 3 червня у Сумській області прогриміло 87 вибухів внаслідок російських обстрілів. Унаслідок атаки поранена людина.

Україна
російська армія
Сумщина
Військові новини
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