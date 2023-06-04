На Сумщині внаслідок обстрілу поранено людину

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни здійснили 10 обстрілів територій Білопільської, Великописарівської, Краснопільської та Юнаківської громад. Прогриміло 87 вибухів.

У Юнаківській громаді цивільна людина отримала поранення, госпіталізована в лікарню.

"Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (САУ) – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів", - пише ОВА.