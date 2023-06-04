Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На Сумщині внаслідок обстрілу поранено людину

На Сумщині внаслідок обстрілу поранено людину

4 червня, 2023 неділя
01:55
Війна з Росією Російський обстріл, вибух, Сумщина

Протягом суботи, 3 червня, у Сумській області прогриміло 87 вибухів внаслідок російських обстрілів

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни здійснили 10 обстрілів територій Білопільської, Великописарівської, Краснопільської та Юнаківської громад. Прогриміло 87 вибухів.

У Юнаківській громаді цивільна людина отримала поранення, госпіталізована в лікарню.

"Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (САУ) – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів", - пише ОВА.

Україна
Росія
Сумщина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
2 червня, 2023 п'ятниця
Події в Бєлгородській області ввели Кремль в ступор, вони не можуть обстрілювати власні території, - політолог Магда
Бєлгород
2 червня, 2023 п'ятниця
У Бєлгородській області до 30 червня заборонили рух транспорту навколо Шебекіно
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
2 червня, 2023 п'ятниця
У Кремлі відреагували на заяву Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.5
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
4 червня
01:24
Кріштіану Роналду
Роналду відповів на запитання про завершення кар'єри
01:01
Ілюстративне фото
"Буде дуже потужним": Ексдиректор ЦРУ поділився очікуванням від контрнаступу ЗСУ
00:35
Інфографіка
Колос - Динамо, УПЛ
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед останнім туром сезону
00:21
пожежа
Рятувальники врятували трьох дітей з палаючої багатоповерхівки у Харківській області
2023, субота
3 червня
23:47
Оновлено
Дніпровський район. Російський обстріл, вибух, ракетний удар, вибухи
Росія обстріляла житловий будинок у Дніпровському районі. Поранено 5 дітей, рятувальники шукають людей під завалами
23:31
Ліонель Мессі
Мессі попрощався з ПСЖ
23:26
Леся Цуренко
Цуренко слідом за Світоліною вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
22:40
Володимир Зеленський
Зеленський: Наша незалежність України – це не щось абстрактне. Не забувайте дякувати воїнам
21:50
Олексій Резніков
Китай та Україна домовились розширити військовий зв’язок, - Bloomberg
21:45
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
З відходом путінського угруповання в Росії почнеться мафіозна боротьба, - Піонтковський
21:26
Еден Азар
"Реал" розірвав контракт зі своїм найдорожчим гравцем в історії
21:12
Концерт Rammstein
Rammstein на межі розпаду, - Bild
20:53
Бєлгород. Ілюстрація
У Бєлгородській області вимагають по 3 тис. рублів за евакуацію дітей зі Шебекіного, - ЗМІ
20:35
ДТП, Полтавщина
На Полтавщині сталась ДТП. Загинуло 4 людей, серед них 13-річний хлопчик
20:32
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ за день відбили 16 атак росіян і знищили три склади боєприпасів, – Генштаб
20:25
"Манчестер Сіті"
"Манчестер Сіті" переміг МЮ у фіналі Кубка Англії
20:07
на фото: Судан
У Судані опозиційний до армії спецназ захопив національний музей у Хартумі
20:00
Ексклюзив
Глен Грант
Найнебезпечніше для України - давати Росії час, - британський полковник Ґрант
20:00
Ексклюзив
Звернення Пригожина до росіян наче списані із більшовицьких листівок Леніна і Троцького солдатам на фронті 1916-1917 років, - Піонтковський
19:49
Євген Пригожин
Пригожин висунув ультиматум щодо Бєлгородської області РФ
19:10
Дмитро Кулеба
Україна має стати членом НАТО без ПДЧ, - Кулеба
19:02
Ексклюзив
ракета ATACMS
Отримання Україною ATACMS дасть Росії розуміти, що гру закінчено, - британський експерт Грант
18:31
атака безпілотників на Москву
Польоти дронів над Москвою посилять бажання РФ перемогти, - британський полковник Ґрант
18:30
Ексклюзив
Путін Гаага
В оточенні Путіна вже сформувалась група людей, яка зрозуміла, що війна програна, - Піонтковський
18:23
Олександр Лукашенко
Опозиція каже про патологію крові у Лукашенка. Його невістка написала пісню "Цінуйте справжнього чоловіка"
18:15
книги
Міністерство культури закликало українців долучитись до акції "Книга на фронт"
18:07
Угорщина
Угорщина має припинити провокації: МЗС відреагувало на відео з картою України без Криму
18:01
система протиповітряної оборони Patriot
Зеленський сказав, що для захисту України потрібно 50 батарей Patriot
17:51
Бахмут
Вагнерівці з Бахмута остаточно не вийшли, навчають новоприбулих, - Маляр
17:36
нафтова пляма
У морі поблизу Одеси з'явилася нафтова пляма
17:31
Ексклюзив
Глен Грант
Якщо РФ оголосить війну, Захід має визначитися з подальшою реакцією, - британський полковник Ґрант
17:10
Ексклюзив
Польща
У Варшаві 4 червня відбудеться найбільший мітинг опозиції за останні 30 років, - віцемаршалок Сенату Республіки Польща
17:00
Ексклюзив
Збройні Сили України
Наступ ЗСУ може збігтися з виведенням вагнерівців із Бахмута, - Піонтковський
16:38
Президент України Володимир Зеленський
"Треба поговорити": Зеленський готовий зустрітися з президентом Бразилії
16:20
Ексклюзив
Ракета Storm Shadow
Storm Shadow кардинально змінює ситуацію: росіянам доведеться зробити багато додаткових оборонних зусиль, - британський експерт Грант
16:04
Іран
Іран планує створити військово-морський альянс із країнами Перської затоки
15:35
Ердоган
Ердоган склав присягу на новий термін
15:21
Дмитро Медведєв
Медведєв розповів про "келих червоного" та "втрачену вітчизну"
15:13
МЗС України
Демілітаризована зона і референдуми: Індонезія запропонувала Україні свій "мирний план", у МЗС вже відреагували
15:12
Український митець Майк Ренард представив нову роботу на виставці у Словенії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV