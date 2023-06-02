На Сумщині впродовж дня прогримів 181 вибух: є загиблий, зафіксовано численні руйнування
Протягом п'ятниці, 2 червня, у Сумській області прогримів 181 вибух внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади. Терористи використали міномети, АГС та артилерію.
У Хотінській громаді загинула цивільна людина. Також пошкоджене приватне домоволодіння та лінія електропередач. У Краснопільській - загорілась трава біля місцевого цвинтаря.
У Великописарівській громаді пошкоджені будинки цивільної інфраструктури, цивільні авто, скутер та металевий паркан, аптека, адмінбудівля, 2 приватних домоволодіння та багатоповерхівка. Цивільна особа отримала поранення. Також росіяни гатили з РСЗВ – 14 вибухів. У результаті одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння.
У Середино-Будській громаді пожежею пошкоджено нежитлове приміщення та житловий будинок. Також зафіксовано артилерійський обстріл, унаслідок чого пошкоджено зерновий елеватор.
- Протягом минулої доби російська армія атакувала щонайменше 10 українських регіонів. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
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