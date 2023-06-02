Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На Сумщині впродовж дня прогримів 181 вибух: є загиблий, зафіксовано численні руйнування

На Сумщині впродовж дня прогримів 181 вибух: є загиблий, зафіксовано численні руйнування

2 червня, 2023 п'ятниця
23:20
Війна з Росією Російський обстріл, вибух, Сумщина

Протягом п'ятниці, 2 червня, у Сумській області прогримів 181 вибух внаслідок російських обстрілів

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади. Терористи використали міномети, АГС та артилерію.

У Хотінській громаді загинула цивільна людина. Також пошкоджене приватне домоволодіння та лінія електропередач. У Краснопільській - загорілась трава біля місцевого цвинтаря.

У Великописарівській громаді пошкоджені будинки цивільної інфраструктури, цивільні авто, скутер та металевий паркан, аптека, адмінбудівля, 2 приватних домоволодіння та багатоповерхівка. Цивільна особа отримала поранення. Також росіяни гатили з РСЗВ – 14 вибухів. У результаті одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

У Середино-Будській громаді пожежею пошкоджено нежитлове приміщення та житловий будинок. Також зафіксовано артилерійський обстріл, унаслідок чого пошкоджено зерновий елеватор. 

Україна
Росія
Сумщина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
2 червня, 2023 п'ятниця
У Кремлі відреагували на заяву Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ
Володимир Путін
1 червня, 2023 четвер
На російському телеканалі опозиція закликала усунути Путіна від влади, – британська розвідка
Олександр Усик
2 червня, 2023 п'ятниця
Промоутер назвав дату і місце наступного бою Усика
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.49
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
3 червня
00:04
Ексклюзив
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменія має вийти з ОДКБ та вступити до ЄС й НАТО, - голова Європейської партії Хзмалян
2023, п'ятниця
2 червня
23:57
Оновлено
Вибух. ІЛЮСТРАЦІЯ
На окупованому Запоріжжі підірвали автівку з 4 колаборантами, - мер Мелітополя Федоров
23:47
міна сапер розмінування
Українські військові розпочали розмінування на лінії зіткнення перед контрнаступом, - WP
23:46
путін і орбан
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 червня
23:24
Ексклюзив
путін, путлер
Події в Бєлгородській області ввели Кремль в ступор, вони не можуть обстрілювати власні території, - політолог Магда
23:05
Ексклюзив
Артіс Пабрікс
Ніякі гарантії безпеки не убережуть Україну від повторної агресії РФ, - ексміністр оборони Латвії Пабрікс
22:57
Олександр Лукашенко
"Не було ні армії, ні готовності": Лукашенко назвав помилкою, що РФ та Білорусь не вирішили "українське питання" у 2014-2015 роках
22:49
Оновлено
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю побачив готовність України та РФ до переговорів. Данілов відповів, що двері для діалогу зачинені
22:30
Микола Жидков загинув на фронті
На фронті загинув 22-річний футболіст, який покинув Польщу заради захисту України
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Розтягнутість військ РФ не дозволить протистояти першому удару контрнаступу, буде пауза у обстрілах: воєнні підсумки тижня
22:23
Потяг
В Індії зіштовхнулись два потяги: понад 50 людей загинуло, 300 поранені
22:12
Ракетоносій "калібрів"
РФ здійснила ротацію кораблів у Чорному морі. Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий, - ОК "Південь"
21:56
Маріуполь
У Маріуполі окупанти готуються до евакуації населення, - міська рада
21:50
Оновлено
укриття
Загибель людей біля укриття в Києві: 3 посадовцям та охоронцю поліклініки оголосили підозру
21:40
Бєлгород
У Бєлгородській області до 30 червня заборонили рух транспорту навколо Шебекіно
21:30
Євген Пригожин
Пригожин заявив, що міноборони РФ замінувало шляхи відходу вагнерівців з Бахмута
20:58
РФ скинула авіабомби на Харківщину: загинули чоловік і жінка, поранено 3-річну дитину і трьох жінок
20:53
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав Захід припинити постачати зброю Україні
20:49
Володимир Зеленський
Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями, - Зеленський про укриття в Києві
20:28
Ірина Фріз: не ганьбіть ССО, народ України має дізнатися імена справжніх покровителів Трубіцина
20:26
Василь Ломаченко, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
"Отримує ненависть": Усик прокоментував чутки про сварку з Ломаченком
20:10
Ексклюзив
укриття
Центральна влада не повідомила власників приватних укриттів про обов'язки, - радниця Кличка в Асоціації міст
20:00
Огляд
Еліна Світоліна
Чудова форма Світоліної та Цуренко, деталі бою Усика, Маркевич у "Карпатах", а що з Ребровим: огляд українського спорту за тиждень
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 464 дня війни: після вибухів з Бердянського порту тікають судна окупантів, ЗСУ відбили усі вісім ворожих атак під Мар’їнкою
19:47
Динамо - Шахтар
Матчі останнього туру УПЛ транслюватимуть у 10 країнах світу
19:35
Лукашенко і Путін
Білорусь продовжила спільні з РФ військові навчання, - Беларускі Гаюн
19:20
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна обіграла росіянку та вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
19:06
ЗСУ
ЗСУ відбили 8 атак на Мар'їнку, а РФ відправила озброєних курсантів обороняти західний кордон, - зведення Генштабу
18:51
Резніков і Ллойд Остін
Резніков прибув до Сінгапуру на безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла" й зустрівся з главою Пентагону
18:37
Ексклюзив
укриття
Говорити про нові укриття можна лише умовно, для їхнього будівництва немає держстандартів, - радниця Кличка в Асоціації міст
18:37
Огляд
Татусів уїкенд
Відверту наготу "Ідола" чи моторошну стихію "Тих днів": що подивитися на вихідних
18:11
Агент ФСБ, який шпигував за позиціями ППО, отримав 15 років ув'язнення
Агент ФСБ, який шпигував за позиціями ППО, отримав 15 років ув'язнення
18:02
обстріл Харківщини
Росія вдарила по Харківщині ракетами С-300
17:53
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на заяву Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ
17:51
Ексклюзив
Національна опера України імені Тараса Шевченка
До проведення конкурсу на посаду директора Національної опери України в.о. залишиться Петро Чуприна, - головний хормейстер Пліш
17:51
Німеччина уряд
Німеччина передасть Україні 66 бронетранспортерів
17:34
Трубіцин
Підписати листа на виїзд депутата Київради Трубіцина за кордон Буданова попросили ССО, - "Схеми"
17:27
Ексклюзив
Пашинян та Алієв
"Стати противником Азербайджану - це стати противником Туреччини": політолог з Баку про непідтримку Вірменії Росією
17:24
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
Мудрик написав лист для вболівальників
17:12
Оновлено
дощь, гроза, парасоля, негода
У Києві гроза: є часткові відключення світла, затримуються електрички та тролейбуси
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV