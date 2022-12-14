Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Протягом останніх двох тижнів характер дій противника залишається незмінним. Росіяни будують під Сватовим дві лінії оборони. Першу, яка є безпосередньо перед лінією зіткнення. Зокрема це траса Р-07. Траса знаходиться частково під нашим контролем та частково під контролем окупаційних військ. Другу лінію оборони росіяни будують за межами Сватового. Оскільки готуються до наступу ЗСУ. Вони розуміють, що в недалекій перспективі ЗСУ деокупують місто Сватове", - пояснив Федоренко.

Командир ТрО наголосив, що ЗСУ активно готуються до ведення бойових дій в зимовий період

"Робота ЗСУ з просування вперед триває щоденно. Також наші військові активно готуються до ведення бойових дій взимку. Адже для того, щоб успішно розвивати контрнаступальні дії, особовий склад має бути у безпеці та добре екіпірований",- додав він.

Українські воїни за 13 грудня успішно відбили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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