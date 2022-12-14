Окупанти будують другу лінію оборони вже за Сватовим, готуючись до наступу ЗСУ, - командир бригади ТрО Федоренко
Командир роти 112 бригади ТрО Юрій Федоренко повідомив, що російські окупанти будують другу лінію оборони за Сватовим, готуючись до деокупації міста Збройними силами України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Протягом останніх двох тижнів характер дій противника залишається незмінним. Росіяни будують під Сватовим дві лінії оборони. Першу, яка є безпосередньо перед лінією зіткнення. Зокрема це траса Р-07. Траса знаходиться частково під нашим контролем та частково під контролем окупаційних військ. Другу лінію оборони росіяни будують за межами Сватового. Оскільки готуються до наступу ЗСУ. Вони розуміють, що в недалекій перспективі ЗСУ деокупують місто Сватове", - пояснив Федоренко.
Командир ТрО наголосив, що ЗСУ активно готуються до ведення бойових дій в зимовий період
"Робота ЗСУ з просування вперед триває щоденно. Також наші військові активно готуються до ведення бойових дій взимку. Адже для того, щоб успішно розвивати контрнаступальні дії, особовий склад має бути у безпеці та добре екіпірований",- додав він.
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