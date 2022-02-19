Окупанти б'ють з важкого озброєння по власних позиціях, аби звинуватити в обстрілах ЗСУ

Про це повідомляє Оперативно-тактичне управління "Схід".

Зазначається, що сьогодні, з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ, російські окупаційні війська здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи.

"Зокрема, близько 4:00 розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових", - йдеться у повідомленні.

У ОТУ "Схід" підкреслили, що такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців.

"Противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - підсумували в ОТУ "Схід".

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