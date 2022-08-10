Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Вчора в проміжок з 08:00 до 08:20 по пр. Металургів і пр. Нікопольському в Донецькому напрямку чотири тягачі, навантажені пусковими установками С300 з позначками V. Оскільки немає підтвердження ввозу цих установок у Маріуполь цього дня, схоже на перекидання системи ППО ближче до лінії фронту", - наголосив він.

Радник мера нагадав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення росіян, зберігання техніки та боєкомплекту, керівництва окупантів або долучитися до спротиву можна через телеграм-бот @MMR_SendMe_bot.

5 серпня Петро Андрющенко заявив, що ЗСУ руйнують наміри окупанта щодо референдуму в Маріуполі й не дають вийти на адмінкордони Донеччини.

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