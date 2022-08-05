Про це він розповів в етері Еспресо.



Петро Андрющенко прокоментував наміри загарбників щодо референдуму та вірогідність його проведення в окупованому Маріуполі.



"Росіяни досі не вирішили яким сценарієм і що взагалі вони будуть робити. Противник не може вийти на адміністративні кордони Донецької області, а анексувати тільки її частину, мабуть, їм не хотілося. Відповідно, від ситуації на фронті буде залежати те, що відбуватиметься з Маріуполем", - зазначив радник міського голови Маріуполя.



Андрющенко висловив припущення, що росіяни можуть розглядати сценарій прямої анексії при виході на адмінкордон Донецької області, тоді вони не будуть гратися у референдум, враховуючи, що половина області зруйнована, і скоріше буде звернення одного псевдопарламенту до іншого псевдопарламенту, аби стати частиною Росії.



"До того ж сьогодні ми не бачимо у Маріуполі підготовки до референдуму, який планувався на 11 вересня, відповідно, щось повинно було б початися. Тому скоріше планується анексія через якісь офіційні звернення. Але наші захисники зривають росіянам ці всі плани, українські сили тримають лінію оборони й передумов, що завтра Маріуполь стане Росією, ніяких немає", - зауважив радник мера.

26 липня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що росіяни знайшли людину з Маріуполя, яка почала готувати псевдореферендум

2 серпня розпочався онлайн-мітингу в інстаграмі на підтримку Маріуполя та проти псевдореферендуму