ЗСУ руйнують наміри окупанта щодо референдуму у Маріуполі й не дають вийти на адмінкордони Донеччини, - радник мера Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що поки непомітна у місті підготовка до референдуму, який анонсувався окупантами на 11 вересня
Про це він розповів в етері Еспресо.
Петро Андрющенко прокоментував наміри загарбників щодо референдуму та вірогідність його проведення в окупованому Маріуполі.
"Росіяни досі не вирішили яким сценарієм і що взагалі вони будуть робити. Противник не може вийти на адміністративні кордони Донецької області, а анексувати тільки її частину, мабуть, їм не хотілося. Відповідно, від ситуації на фронті буде залежати те, що відбуватиметься з Маріуполем", - зазначив радник міського голови Маріуполя.
Андрющенко висловив припущення, що росіяни можуть розглядати сценарій прямої анексії при виході на адмінкордон Донецької області, тоді вони не будуть гратися у референдум, враховуючи, що половина області зруйнована, і скоріше буде звернення одного псевдопарламенту до іншого псевдопарламенту, аби стати частиною Росії.
"До того ж сьогодні ми не бачимо у Маріуполі підготовки до референдуму, який планувався на 11 вересня, відповідно, щось повинно було б початися. Тому скоріше планується анексія через якісь офіційні звернення. Але наші захисники зривають росіянам ці всі плани, українські сили тримають лінію оборони й передумов, що завтра Маріуполь стане Росією, ніяких немає", - зауважив радник мера.
- 26 липня радник мера Петро Андрющенко повідомив, що росіяни знайшли людину з Маріуполя, яка почала готувати псевдореферендум
- 2 серпня розпочався онлайн-мітингу в інстаграмі на підтримку Маріуполя та проти псевдореферендуму
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