"Стоп референдум": Рух опору починає онлайн-мітинг на підтримку Маріуполя. Як долучитися
Українців просять долучитися до онлайн-мітингу в інстаграмі на підтримку Маріуполя та проти псевдореферендуму
Про це інформує в телеграмі Рух громадянського спротиву "Жовта стрічка".
Сьогодні, 2 серпня, розпочинається онлайн-мітинг "Маріуполь - це Україна". Така акція безпечна навіть на тимчасово окупованих територіях, адже не вимагає майже ніяких зусиль.
На сторінці "Маріуполь - це Україна" в інстаграмі метр за метром відмальований проспект Миру в Маріуполі.
"Ми хочемо, щоб українці в окупації відчули підтримку України. Щоб не здались та не визнали жоден псевдореферендум у себе вдома. Маріуполь - це Україна! Донбас - це Україна!" - йдеться в повідомленні.
Для того аби приєднатися необхідно зайти на сторінку. На цифровій вулиці обрати зображення та написати "Маріуполь - це Україна! Стоп референдум!".
Поширюйте зображення у сторіс з написом "Маріуполь - це Україна! Донбас - це Україна!" і тегайте сторінку @mariupol.is.ua.
Кількість учасників організатори порахують 22 серпня.
Онлайн-мітинг в рамках акції "Стоп референдум" закликав підтримати і міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
"Маріуполь - це Україна! У наше місто обов'язково повернеться синьо-жовтий прапор! Окупанти не питають думки усіх маріупольців. Покажімо усій Україні та світові силу маріупольського спротиву. Нехай усі почують нашу позицію, Маріуполь - це Україна та жоден псевдореферендум цього не змінить!" - сказав мер міста.
- У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти розміновують територію лише там, де самі перебувають. Тому місто залишається небезпечним для мирних мешканців.
- Для підтримки псевдореферендуму та пропаганди для росіян у тимчасово окуповані міста на Запоріжжі окупанти привезли "активістів".
- На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються провести псевдореферендум.
- Херсонці чекають на звільнення регіону й чинять активний спротив псевдореферендуму, у той час, як рашисти визначили організацію, яка проводитиме "голосування".
- У Маріупольську лікарню №2, в якій окупанти наразі облаштували військовий шпиталь, нещодавно завезли велику кількість поранених солдат ЗС РФ.
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