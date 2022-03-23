Окупанти через проблеми з логістикою намагаються вилучити паливо у цивільних та аграріїв в Запорізькій області, - Генштаб

Оперативну інформацію Генштаб ЗСУ опублікував у Facebook.



"Угруповання сил оборони продовжує оборонну операцію проти російських загарбників, завдаючи противнику значних втрат.

Росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань військ ЗСУ для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу", - йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права і не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст.



Хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України.



На Волині, Поліссі, Сіверщині й Таврійському напрямку ситуація змін не зазнала.



"На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи таку собі "гуманітарну місію" РФ, організовували показову роздачу так званої “гумдопомоги” місцевим мешканцям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України. На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник, через проблеми з логістичним забезпеченням, намагається поповнити запаси палива шляхом його вилучення у цивільного населення та аграріїв", - розповіли у ЗСУ.



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