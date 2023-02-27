Окупанти демонтують завод "Чумак", - депутат Херсонської облради Хлань

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На окупованій Херсонщині посилюється тиск на людей. Окупанти продовжують демонтовувати обладнання заводу "Чумак". Вони намагалися його запустити та передали його незрозумілій компанії з Криму. Ця компанія намагалася запустити завод, але без програмного забезпечення їм це не вдалося", - підкреслив Хлань.

За його словами, на окупованих територіях Херсонщини тривають банальні крадіжки всього, що загарбники не можуть запустити.

"Аграрні підприємства окупанти також націоналізують та перерозподіляють серед тих, хто перереєструвався за російським законодавством", - додав Хлань.