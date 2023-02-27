Окупанти демонтують завод "Чумак", - депутат Херсонської облради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що запустити вкрадені виробничі лінії заводу "Чумак" загарбники не змогли
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На окупованій Херсонщині посилюється тиск на людей. Окупанти продовжують демонтовувати обладнання заводу "Чумак". Вони намагалися його запустити та передали його незрозумілій компанії з Криму. Ця компанія намагалася запустити завод, але без програмного забезпечення їм це не вдалося", - підкреслив Хлань.
За його словами, на окупованих територіях Херсонщини тривають банальні крадіжки всього, що загарбники не можуть запустити.
"Аграрні підприємства окупанти також націоналізують та перерозподіляють серед тих, хто перереєструвався за російським законодавством", - додав Хлань.
- Загарбники відзвітували про складання "присяги" першими групами дітей у мілітарному русі "Юнармія" на тимчасово окупованих територіях
- Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив знищенням людської цивілізація, якщо постане питання про існування Росії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.82
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 41.89
- Актуальне
- Важливе