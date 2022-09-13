Окупанти "долають продовольчу кризу", видаючи маріупольцям цвілий хліб, - радник мера
В окупованому Маріуполі чергова криза. Вони не можуть забезпечити продовольчі потреби мешканців. Цього разу з хлібом
Про це на Телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Анрющенко.
Він написав, що хліб видають лише зіпсутий.
"Черги. Черги. Черги. На подолання кризи окупанти видають людям безкоштовно хліб з пеніциліном. Тобто - пліснявий. Криза - слово синоним Маріуполя при окупантах", – сказав Андрющенко.
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