У Маріуполі біля знищеного драмтеатру росіяни встановлюють сцену й планують проводити концерт, - Андрющенко
У Маріуполі загарбники закінчують монтувати сцену біля руїн знищеного ними ж драмтеатру та планують проводити концерт
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Окпуанти майже закінчили монтаж сцени для влаштування шабашу на фоні руїн Драматичного театру. Сьогодні тут окупанти будуть плясати на кістках загиблих. Буквально. Без перебільшень", - наголосив він.
- 16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.
- 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
- 30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
- Станом на 24 липня РФ готує "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі.
- 24 липня Центр протидії дезінформації повідомив, що росіяни поширюють нові фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовують.
- 18 серпня в Маріуполі окупанти почали відновлювати зруйнований ними ж драмтеатр.
- 30 серпня Петро Андрющенко повідомив, що трупа знищеного росіянами драмтеатру Маріуполя планує вистави в місті та тур Росією, організований Росконцертом.
- 31 серпня російська співачка Надія Бабкіна разом з ансамблем дала концерт у Маріуполі та сфотографувалася біля знищеного росіянами драмтеатру.
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