Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Окпуанти майже закінчили монтаж сцени для влаштування шабашу на фоні руїн Драматичного театру. Сьогодні тут окупанти будуть плясати на кістках загиблих. Буквально. Без перебільшень", - наголосив він.