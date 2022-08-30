Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Дно дна. Трупа Маріупольського Драмтеатру, що досі планують вистави на кістках маріупольців, планують тур по Росіі. Організатор - Росконцерт. Немає цензурних слів та людяності для коментаря та побажання", - наголосив він.

16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.

20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.

30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Станом на 24 липня РФ готує "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі.

24 липня Центр протидії дезінформації повідомив, що росіяни поширюють нові фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовують.

18 серпня в Маріуполі окупанти почали відновлювати зруйнований ними ж драмтеатр.

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