Російська співачка Бабкіна з ансамблем дала концерт у Маріуполі та сфотографувалася на руїнах знищеного окупантами драмтеатру
Російська співачка Надія Бабкіна разом з ансамблем виконала концертну програму в Маріуполі та сфотографувалася біля знищеного росіянами драмтеатру
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Надежда Бабкіна та її ансамбль (слово то яке) етномраZів виконали концертну програму в Маріуполі. Логічно завершевши її на кістках маріупольців, що померли від рук людей що виросли на "великой русской культуре", - наголосив він.
Радник мера зауважив, що гарно корелюються бунти маріупольців через брак гумдопомоги та виступи прихильників окупації.
"Якщо Рим дарував хліба та розваг, то росіяни здебільше розваг. Та й то - собі", - зазначив Петро Андрющенко.
- 30 серпня в окупованому Маріуполі містяни здійняли бунт через нестачу гумдопомоги від Червоного Хреста, адже вона є єдиним джерелом їжі для багатьох маріупольців.
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