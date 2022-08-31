Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Надежда Бабкіна та її ансамбль (слово то яке) етномраZів виконали концертну програму в Маріуполі. Логічно завершевши її на кістках маріупольців, що померли від рук людей що виросли на "великой русской культуре", - наголосив він.

Радник мера зауважив, що гарно корелюються бунти маріупольців через брак гумдопомоги та виступи прихильників окупації.

"Якщо Рим дарував хліба та розваг, то росіяни здебільше розваг. Та й то - собі", - зазначив Петро Андрющенко.

30 серпня в окупованому Маріуполі містяни здійняли бунт через нестачу гумдопомоги від Червоного Хреста, адже вона є єдиним джерелом їжі для багатьох маріупольців.

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