Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Парк їм. Гурова. Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста", - наголосив він.

Через велику кількість людей організація спробувала скасувати видажу допомоги, що і спричинило бунт серед містян.

"І це лише початок. Окупанти доводять людей до межі виживання. Бунтам бути. Наслідки демократії дають про себе знати", - зауважив радник мера.

З 1 липня в Маріуполі росіяни не видають гумдопомогу працездатним, а заробити гроші можна, тільки розбираючи завали.

9 липня Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі загарбники роздають "гуманітарну допомогу" від керівної партії РФ "Єдина Росія" запліснявілим хлібом і лопатами.

10 липня він повідомив, що сини гауляйтера Маріуполя Костянтина Іващенка крадуть і продають гуманітарну допомогу.

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