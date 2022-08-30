В окупованому Маріуполі містяни здійняли бунт через нестачу гумдопомоги від Червоного Хреста, - радник мера
У Маріуполі гумдопомога від Червоного Хреста - для багатьох єдине джерело їжі й містяни здійняли бунт через її нестачу
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Парк їм. Гурова. Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста", - наголосив він.
Через велику кількість людей організація спробувала скасувати видажу допомоги, що і спричинило бунт серед містян.
"І це лише початок. Окупанти доводять людей до межі виживання. Бунтам бути. Наслідки демократії дають про себе знати", - зауважив радник мера.
- З 1 липня в Маріуполі росіяни не видають гумдопомогу працездатним, а заробити гроші можна, тільки розбираючи завали.
- 9 липня Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі загарбники роздають "гуманітарну допомогу" від керівної партії РФ "Єдина Росія" запліснявілим хлібом і лопатами.
- 10 липня він повідомив, що сини гауляйтера Маріуполя Костянтина Іващенка крадуть і продають гуманітарну допомогу.
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