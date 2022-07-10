Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Володимир. Молодший син. Керівник гуманітарного штабу в "Метро". Саме він краде гуманітарку та від дає її далі по схемі. За непідтвердженими даними має квартиру в Київі та бізнес (СТО), який оформлений на його друга Микиту. Іван. Син. Хоч і старший, але другий ланцюг крадіжки гуманітарки. Саме він займається її продажем та отриманням грошей", - наголосив він.

Дружина Володимира Іващенка Марія продавала косметику в інтернеті й мала свою школу макіяжу. За два дні до повномасштабного вторгнення РФ вивезла склад до тимчасово окупованого Криму. Там уся родина переховувалася до захоплення Маріуполя росіянами.

Донька самопроголошеного мера Олександра навчалася в Росії. Там вона зараз фактично й перебуває.

"Звідки щиро любить Маріуполь, але без повернення", - зауважив Петро Андрющенко.

Ще одним колаборантом є бізнес-партнер Володимира Іващенка в Києві Микита. Радник мера закликав повідомити про нього в бот.

"Повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів можна в бот @MMR_SendMe_bot", - додав він.

4 квітня і Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.

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