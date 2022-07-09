Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Тульська гуманітарна допомога - дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає скарказму коментувати таку турботу про маріупольців", - наголосив він.

З 1 липня в Маріуполі росіяни не видають гумдопомогу працездатним, а заробити гроші можна, тільки розбираючи завали.

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