У Маріуполі окупанти роздають людям "гумдопомогу" запліснявілим хлібом і лопатами
У Маріуполі загарбники роздають "гуманітарну допомогу" від керівної партії РФ "Єдина Росія" запліснявілим хлібом і лопатами
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Тульська гуманітарна допомога - дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає скарказму коментувати таку турботу про маріупольців", - наголосив він.
- З 1 липня в Маріуполі росіяни не видають гумдопомогу працездатним, а заробити гроші можна, тільки розбираючи завали.
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