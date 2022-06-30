Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Сьогодні останній день, коли гуманітрна допомога від окупантів доступна для всіх. Вже завтра лише непрацездатним. При тому, єдина доступна робота - розбор завалів. Навіть тут в окупантів лише 900 робочих місць. Як виживати іншим питання залишається відкритим", - наголосив він.

За словами Петра Андрющенка, навіть за умовної наявності гумдопомоги літнім людям доводиться їсти запліснявілий хліб і жити серед руйнувань.

25 червня Петро Андрющенко розповідав, що в Маріуполі категорично бракує їжі через скорочення гуманітарної допомоги й повернення людей із приморських селищ.

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