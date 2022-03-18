Окупанти дві доби утримують під арештом секретаря міськради Нової Каховки
Російські окупанти затримали і уже дві доби утримують під вартою секретаря міськради Нової Каховки Дмитра Васильєва
Про це повідомляє Суспільне.
"Васильєв Дмитро Вʼячеславович уже понад дві доби захоплений і утримується російськими окупантами в підвалі будівлі поліції м. Нової Каховки, яка використовується окупантами як офіс так званої "комендатури", - пише дружина Дмитра Васильєва Людмила.
За її словами, голова Херсонської ОДА та мер Нової Каховки про це знають.
Зокрема вона повідомляє, що росіяни вимагають від Васильєва змінити свою гостро негативну позицію до РФ на лояльну.
"Для цього застосовують стандартний набір фізичного та морального тиску, у тому числі елементи тортур", - додає Людмила.
У своєму Facebook вона просить про максимальний розголос.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе