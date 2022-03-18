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Окупанти дві доби утримують під арештом секретаря міськради Нової Каховки

18 березня, 2022 п'ятниця
17:56
війна з Росією Дмитро Васильєв

Російські окупанти затримали і уже дві доби утримують під вартою секретаря міськради Нової Каховки Дмитра Васильєва

Про це повідомляє Суспільне.

"Васильєв Дмитро Вʼячеславович уже понад дві доби захоплений і утримується російськими окупантами в підвалі будівлі поліції м. Нової Каховки, яка використовується окупантами як офіс так званої "комендатури", - пише дружина Дмитра Васильєва Людмила.
За її словами, голова Херсонської ОДА та мер Нової Каховки про це знають.

Зокрема вона повідомляє, що росіяни вимагають від Васильєва змінити свою гостро негативну позицію до РФ на лояльну. 

"Для цього застосовують стандартний набір фізичного та морального тиску, у тому числі елементи тортур", - додає Людмила.

У своєму Facebook вона просить про максимальний розголос. 
 


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