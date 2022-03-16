Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи через війну РФ проти України, - Денісова
На Херсонщині внаслідок тимчасової окупації росіянами люди мають проблеми з їжею, ліками, електрикою, а війська РФ обстрілюють мирних мешканців
Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.
"Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі", - розповіла вона.
Через агресію й обстріли окупантів не можна доставити будь-які товари з інших регіонів України. Крім того, є проблеми з електро-, газо- та водопостачанням. Російські військові обстрілюють мирних мешканців, котрі виходять на мітинги.
"Таке поводження військ РФ з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголосила омбудсман.
Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення військової агресії РФ та свавілля російських окупантів в Україні.
- Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що в місті закінчуються нафтопродукти, ліки, продукти харчування, а "зеленого коридору" - немає.
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