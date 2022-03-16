Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи через війну РФ проти України, - Денісова

Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.



"Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі", - розповіла вона.



Через агресію й обстріли окупантів не можна доставити будь-які товари з інших регіонів України. Крім того, є проблеми з електро-, газо- та водопостачанням. Російські військові обстрілюють мирних мешканців, котрі виходять на мітинги.



"Таке поводження військ РФ з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення військової агресії РФ та свавілля російських окупантів в Україні.

Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що в місті закінчуються нафтопродукти, ліки, продукти харчування, а "зеленого коридору" - немає.

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