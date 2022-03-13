Херсон в облозі. Закінчуються продукти, ліки та пальне, - мер міста

Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв у відеоінтерв'ю, оприлюдненому на сайті міськради, інформує Еспресо.TV

"На жаль, у нас немає "зеленого коридору...", - сказав міський голова.

За його словами, немає можливості доставити до міста гуманітарну допомогу. Водночас закінчуються продукти харчування в магазинах, в аптеках – ліки, на заправках залишилося лише дизельне паливо – бензину немає.

Мер Херсона звернувся до ЗМІ із проханням про сприяння для отримання "зеленого коридору", щоб була можливість вивезти поранених та вбитих, направити до міста медикаменти та продукти харчування.

Нагадаємо, російські окупанти мають намір проголосити у Херсоні т. зв. "народну республіку". Проте депутати облради вчора, 12 березня, зібрались на позачергове засідання та чітко заявили, що Херсон – це Україна.

Зранку в місті було чутно вибухи, а вдень окупанти стріляли по людях, що зібрались на багатотисячний проукраїнський мітинг.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb