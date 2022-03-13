Херсон в облозі. Закінчуються продукти, ліки та пальне, - мер міста
В окупованому Херсоні закінчуються нафтопродукти, ліки, продукти харчування, а "зеленого коридору" – немає.
Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв у відеоінтерв'ю, оприлюдненому на сайті міськради, інформує Еспресо.TV
"На жаль, у нас немає "зеленого коридору...", - сказав міський голова.
За його словами, немає можливості доставити до міста гуманітарну допомогу. Водночас закінчуються продукти харчування в магазинах, в аптеках – ліки, на заправках залишилося лише дизельне паливо – бензину немає.
Мер Херсона звернувся до ЗМІ із проханням про сприяння для отримання "зеленого коридору", щоб була можливість вивезти поранених та вбитих, направити до міста медикаменти та продукти харчування.
- Нагадаємо, російські окупанти мають намір проголосити у Херсоні т. зв. "народну республіку". Проте депутати облради вчора, 12 березня, зібрались на позачергове засідання та чітко заявили, що Херсон – це Україна.
- Зранку в місті було чутно вибухи, а вдень окупанти стріляли по людях, що зібрались на багатотисячний проукраїнський мітинг.
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