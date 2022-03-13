Окупанти відкрили вогонь під час мітингу у Херсоні. Відео

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.



У Херсоні тисячі місцевих жителів вийшли на мирну акція "Херсон – це Україна".

Херсончани скандували "Російський солдат - фашистський окупант" та "Додому, поки живі".

Колона вирушила від ОДА до Вічного полум'я.

Пізніше російські військові відкрили по жителях вогонь. Про постраждалих наразі інформації немає.



Нагадаємо, що Депутати Херсонської облради виступили проти створення псевдореспубліки.

У Херсоні колаборанти зібралися на першу публічну зустріч просто неба, яку вони назвали "мітингом".