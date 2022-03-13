Окупанти відкрили вогонь під час мітингу у Херсоні. Відео
Російськи окупанти відкрили вогонь по мирному населенню під час мітингу у Херсоні
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
У Херсоні тисячі місцевих жителів вийшли на мирну акція "Херсон – це Україна".
Херсончани скандували "Російський солдат - фашистський окупант" та "Додому, поки живі".
Колона вирушила від ОДА до Вічного полум'я.
Пізніше російські військові відкрили по жителях вогонь. Про постраждалих наразі інформації немає.
- Нагадаємо, що Депутати Херсонської облради виступили проти створення псевдореспубліки.
- У Херсоні колаборанти зібралися на першу публічну зустріч просто неба, яку вони назвали "мітингом".
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