У Херсоні лунають вибухи

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



О 3:30 фактично по всій Україні оголосили про повітряну тривогу і закликали громадян піти в укриття. Відтоді інформації про вибухи не з'являлось.



Близько 5:00 місцеві ЗМІ Херсону почали поширювати інформацію, що у місті лунають гучні звуки та вибухи.



Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються створити Херсонську народну республіку.

Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдо референдум щодо утворення ХНР. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb