У Херсоні лунають вибухи
Зранку 13 березня у Херсоні почали лунати вибухи
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
О 3:30 фактично по всій Україні оголосили про повітряну тривогу і закликали громадян піти в укриття. Відтоді інформації про вибухи не з'являлось.
Близько 5:00 місцеві ЗМІ Херсону почали поширювати інформацію, що у місті лунають гучні звуки та вибухи.
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