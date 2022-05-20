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Окупанти двічі за ніч обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки

20 травня, 2022 п'ятниця
08:09
війна з Росією обстріл Дніпропетровщини

У ніч на 20 травня росіяни двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині, унаслідок чого в будинках вибило шибки

Про це в телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку", - зауважив він.

У кількох будинках вибито шибки від обстрілів, проте люди не постраждали.

  • 19 травня окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, зруйнувавши будинки.

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будинки
Дніпропетровщина
росіяни
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обстріли
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