Про це в телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку", - зауважив він.

У кількох будинках вибито шибки від обстрілів, проте люди не постраждали.

19 травня окупанти 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, зруйнувавши будинки.

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