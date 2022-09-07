Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є ворожі підрозділи, які одразу не були налаштовані на серйозні бойові дії - це переважно мобілізовані з ОРДЛО, яких примусово вербували. Вони гинуть у посадках промисловими масштабами. Вони приходять хвилями й українські захисники знищують їх постійно", - підкреслив Прозапас.

За його словами, є російські професійні підрозділи, які вже проходили службу у Сирії.

"Вони проводять наступальні та атакувальні дії. Ця окупаційна "орда" погано поводиться з місцевим населенням. Вони обстрілюють власні позиції та населенні пункти, в яких базуються, щоб звинуватити ЗСУ та налаштувати місцеве населення проти українських захисників", - додав Прозапас.

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