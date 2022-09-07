Окупанти гинуть у промислових масштабах на українській землі, - офіцер ЗСУ Прозапас
Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас розповів, що російська армія обстрілює населенні пункти в яких базуються їхні підрозділи, щоб звинуватити ЗСУ та налаштувати місцеве населення проти українських захисників
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Є ворожі підрозділи, які одразу не були налаштовані на серйозні бойові дії - це переважно мобілізовані з ОРДЛО, яких примусово вербували. Вони гинуть у посадках промисловими масштабами. Вони приходять хвилями й українські захисники знищують їх постійно", - підкреслив Прозапас.
За його словами, є російські професійні підрозділи, які вже проходили службу у Сирії.
"Вони проводять наступальні та атакувальні дії. Ця окупаційна "орда" погано поводиться з місцевим населенням. Вони обстрілюють власні позиції та населенні пункти, в яких базуються, щоб звинуватити ЗСУ та налаштувати місцеве населення проти українських захисників", - додав Прозапас.
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