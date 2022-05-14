Окупанти готують дезінформацію про дітей з Маріуполя

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у телеграмі.

"Росіяни готують масштабну дезінформаційну атаку для міжнародної спільноти з використанням батьків дітей, що було депортовано до Росії та Донецька. Через погрози розлучення з дітьми назавжди батьків примушують записувати відео звернення, де фону будуть "свідчити", що розлучення батьків та дітей провели самі бійці Азову та військові націоналісти України. І саме українські військові стали на заваді з’єднання сімей, зокрема батьків з дітьми, які знаходились у лікарнях", - наголосив він.

Після цих відео для посилення інформаційно-психологічного ефекту загарбники планують розповідати, що вони "знайшли та повернули" дітей батькам. Петро Андрющенко зауважив, що такі дії є воєнним злочином Росії. Батьки дітей перебувають в окупованому Маріупольському районі та не мають змоги протидіяти психологічному тиску з боку росіян. Радник мера закликав українців не вірити цим зверненням, які зроблені примусово та є вигадкою ІПСО окупантів.

Станом на 12 травня окупанти вивезли на територію РФ 2 тис. українських дітей.

Щодо Маріуполя зареєстровано вже 850 воєнних злочинів Росії.

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